Kardak'ta neler oluyor? Kardak neresi? Kardak krizi nasıl çıktı?

30 Ocak 1996 yılında yaşanan Kardak krizinin üzerinden tam 21 yıl geçti. Olayın yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a 3,8 mil uzaklıktaki bölgede ekipler güvenlik tedbirleri aldı. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olay, Ocak 1996'da yaşandı. Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat adlı Türk bandıralı bir geminin 25 Aralık 1995 tarihinde Kardak Kayalıkları'nda karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında anlaşmazlık çıkınca Kardak krizi patlak verdi. İşte, Kardak krizinin ayrıntıları ve son gelişmeler...

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK'TAN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ege'de Kardak gerilimi ile ilgili, "Yunanistan'ın yeni bir alan açmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir" açıklamasında bulundu.

KARDAK KRİZİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Kardak bölgesinde yaptığı incelemeye ilişkin Kaynak, "Kardak kayalıkları ve ona benzer bir kısım kayalıklar, maalesef Yunanistan tarafından suistimal edilmeye çalışılıyor ama Türkiye Cumhuriyeti hükümeti asla Yunanistan'ın buralarda yeni bir alan açmasına imkan vermeyecektir." ifadesini kullandı.

YUNAN SAVUNMA BAKANINDAN HADDİNİ AŞAN SÖZLER

Yunanistan'ın darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmemesinin ve hafta sonunda yeniden alevlenen Kardak krizinin gerginliği sürüyor.

Yunanistan, Türk hava kuvvetleri tarafından dün Yunan hava sahasına yönelik yoğun ihlallerin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Yunan savunma bakanlığı yetkilileri, merkez ve güney Ege'de bulunan adaların üzerindeki hava sahalarına yönelik 138 ihlalin gerçekleştiğini öne sürerken, bu sayının alışılmadık derecede yüksek olduğunu belirtti.

"KOVBOY HAREKETLER"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye'nin davranışlarını "kovboy hareketleri" olarak tanımladı.

Antenna televizyonuna konuşan Kammenos: "Biz barış istiyoruz, Ege üzerinde bir kavga veya sorun istemiyoruz fakat yolu kesilmeyen bir uçak da olmayacaktır." dedi.

TÜRK UÇAĞI KARDAK'TA UÇUŞ YAPTI

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın ziyaretinin ardından gerginliğin yaşandığı Kardak kayalıklarının üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Bu gelişmenin ardından denizde iki ülkeye ait botlar arasında it dalaşı yaşandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın geçtiğimiz Pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik bugün farklı bir noktaya taşındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 savaş gemisi ile 2 hücum botun sürekli nöbet tuttuğu Kardak kayalıklarında Yunan sahil güvenliğine ait bir bot da bekleyişini sürdürürken; saat 14.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, Kardak kayalıklarının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.

YUNAN BOTU TÜRK KARASULARINA GİRDİ

Türk uçağının Kardak kayalıkların üzerinde 6 kez sorti yapmasının ardından Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularını ihlal etti. Bölgede bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 savaş gemisi ve 2 hücum bot tarafından kovalanan Yunan botu kendi sınırlarına çekildi. İki ülke sahil güvenlik güçleri arasında yaşanan it dalaşı yaklaşık 45 dakika sürdü. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.

KARDAK KRİZİ NASIL ÇIKTI? KARDAK'TA NELER OLMUŞTU?

Kardak Krizi, Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat adlı Türk bandıralı bir geminin 25 Aralık 1995 tarihinde Kardak Kayalıkları'nda karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında anlaşmazlık çıkınca patlayan krizdir ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getirmiştir.

Figen Akat isimli Türk gemisi 25 Aralık 1995 tarihinde Ege Denizi'ndeki, Bodrum’un 3.8 mil uzaklığındaki Kardak Kayalıkları'nda karaya oturdu. Bu olaydan sonra Yunanistan, deniz kazasının kendi karasularında olduğunu ileri sürdü. Türkiye ise, söz konusu adaların kendisine ait olduğunu belirtti.

Yunanistan Ordusu, bir süre sonra doğudaki adacığa asker çıkarıp, bayrak dikti. Bunun üzerine iki ülkenin deniz kuvvetleri, adanın çevresinde konuşlandı.

Dönemin başbakanı Tansu Çiller, O bayrak iner, o asker gider diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve 30 Ocak 1996 gecesi adaya asker çıkarılmasını istedi. Türk SAT ve SAS komandoları Doğu Kardak’ı kuşatmış olan Yunan donanmasının arasından geçerek hemen yandaki ikinci adaya (Batı Kardak) gece operasyonu ile çıkıp Türk bayrağını diktiler. Daha sonra Bill Clinton'un telefonu ve Amerikan delegesi Richard Holbrooke ile NATO Genel Sekreteri Javier Solana girişimleriyle tansiyon düşürülmüş ve kriz öncesi duruma dönülmüştür.