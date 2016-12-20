Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kardak'ta gerginlik tırmandı! Güvenlik uçağı havalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük mahallesine 3 buçuk mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bir hafta önce başlayan gerginlik bugün de devam etti.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

Yunanlı balıkçıların Kilimli (Kalimnos) ve Leros adalarından bir Yunan sahil güvenlik botu ile Kardak kayalıklarına gelerek çok yaklaşması, ip atarak bağlanmaya çalışması bazı balıkçıların ise Kardak'ı geçerek Turgutreis istikametinde Türk kara sularına girmesi gerginliğin artmasına neden oldu.

GÜVENLİK UÇAĞI HAVALANDI

10 Yunanlı balıkçının ve sahil güvenlik botlarının Türk kara sularını ihlal etmesini önleyen Türk sahil güvenlik botlarına saat 12.30 sıralarında bir sahil güvenlik uçağı da eşlik etti. Bir süre Gümüşlük ile Kardak arasında uçan sahil güvenlik uçağı ardından Didim istikametine doğru yönelerek bölgeden ayrıldı.

TÜRK VE YUNAN BOTLARI BURUN BURUNA GELDİ!

Sabah saatlerinde başlayan gerginlik sırasında Türk ve Yunan botlarının zaman zaman burun buruna gelerek sabit şekilde dakikalarca beklediği ve botların üzerine çıkan askerlerin birbirleri ile konuştukları görüldü.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Halep'te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Başbakan Yıldırım: Halep"te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA