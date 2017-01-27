Kardan dolayı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

'Turizmde 2017 yılı 2016'dan daha güzel olacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, "Terör küresel bir olgudur, dünyanın her yerinde etkili olabilmektedir. Sektörümüz bu konuda ciddi bir sınav verdi.İnşallah 2017, 2016'dan daha güzel olacak, 2018, 2017'den daha güzel olacak" dedi.