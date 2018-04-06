Yapımcılığını Halis Cahit Kurutlu'nun üstlendiği “Kardeşim İçin Der'a” filmi 13 Nisan’da vizyona giriyor. Filmin oyuncu kadrosunda; İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik ve Berna Koraltürk gibi isimler yer alıyor.

Çekimleri Gaziantep ile Fırat Kalkanı Harekâtı’yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesinde gerçekleştirilen Der’a filmi, Suriye’deki savaşın çıkış nedenlerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Ünlü Yönetmen Murat Onbul ve Deneyimli Oyuncu Kadrosu

Halis Cahit Kurutlu'nun senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise "Baba Candır", "Ulan İstanbul" ve "Leyla ile Mecnun" gibi dizilere imza atan Murat Onbul oturuyor.

Cerablus'un yanı sıra Gaziantep ve ilçelerinde çekilen dram-aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan bulunuyor. TRT’nin ortak yapımcı olduğu filme Kültür ve Turizm Bakanlığı’da destek verdi.

“İnsanlar vatansız yaşamayı seçmezler.”

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin proje sorumlusu olarak görev yapan filmin yapımcısı ve senaristi Kurutlu, Suriye’deki isyanın hangi nedenlerle başladığını ve küresel aktörlerin müdahil olduğu bir savaşa nasıl dönüştüğünü işlemeye çalıştıklarını anlatarak, “İnsanlar vatansız yaşamayı seçmezler. Ancak buna mecbur kalabilirler. Suriyelilerin hangi şartlardan kaçarak ülkemize sığındıklarını daha iyi anlamamız lazım” dedi.

Gerçek Mekanlarda Çekimler

Fatih Mutlu ve Taha Kurutlu’nun da yer aldığı senaryo ekibinin yanı sıra 150 kişilik bir kadroyla filmi tamamladıklarını belirten Halis Cahit Kurutlu, Der’a filmiyle Suriye’deki gelişmelerin daha iyi anlaşılacağını belirterek, “Suriyeli sinemacı kardeşlerimiz ülkelerinde yaşananları, çekimleri Türkiye’de yapılan film ve belgesellerle dünyaya anlatmaya çalışıyorlar. Biz ise filmimizin bir kısmını Suriye topraklarında çekerek gerçeklik duygusunu daha da arttırmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

İzleyicilerin zihninde Suriyelilerin yaşadıklarına dair bir farkındalık oluşturmak hedeflediklerini belirten Kurutlu, “Tepkilerini ölçmek için filmimizi ilk olarak Suriyeli mülteci dostlarımıza izlettik. Çoğu gördükleri karşısında çok sarsıldılar ve orada yaşadıklarının insanın hayal gücünü çok aşan şeyler olduğunu belirttiler. Onlar, bizim hayal edemeyeceğimiz şeyleri yaşadılar, gerçek korkuyla karşı karşıya kalıp topraklarını, evlerini terk ettiler.” ifadelerini kullandı.

Filmin konusu:

Tamamen gerçek hikâyelerden uyarlanan ve daha sonrasında iç savaşa dönüşen halk ayaklanmasının sebeplerini konu alan filmin konusu özetle şöyle:

"2011'in Mart ayında Suriye'nin güneyindeki Der'a şehrinde Tunus ve Mısır'da gerçekleşen halk ayaklanmalarından etkilenen ve Suriye rejiminin baskılarından bunalan 14-15 yaşlarındaki çocuklar, duvarlara Baas rejimini eleştiren yazılar yazarlar. Çocuklar tutuklanır ve işkenceye maruz kalır. Aşiret yapısının güçlü olduğu Der'a'nın aşiret reisleri aynı zamanda Beşşar Esed'in teyzesinin oğlu olan Der'a kenti muhaberat başkanı Atıf Necip'ten çocukları ister. Atıf Necip aşiret reislerini rencide eder ve çocukları vermez.

Geçmişinde rejime muhalif olmasından ötürü şiddete maruz kalan ve Suriye'den ayrılan, olaylar başlamadan hemen önce Suriye'ye dönen Ali'nin kardeşine ve annesine sahip çıkmak, geride bıraktığı sevdiğine kavuşmak gibi hayalleri vardır. Döndüğünde ilk gençlik dönemlerini yaşayan kardeşi Ömer, tıpkı abisi Ali'nin gençliğinde olduğu gibi Baas rejiminin haksızlıklarına karşı öfkelidir. Ali kardeşini teskin ve kontrol etmeye fırsat bile bulamadan kardeşi ve arkadaşları öğretmenlerinin tutuklanmasına tepki olarak muhaberat karargâhının duvarına yazı yazar. Ali'nin kardeşi ve diğer çocukları kurtarmak için girdiği mücadele, rejimin şiddet kullanması sonucunda Suriye halk ayaklanmasına giden süreci başlatır."

“KARDEŞİM İÇİN DER’A” FİLMİNİN İLKLERİ

-Savaştan sonra Suriye topraklarında çekilen ilk film

-Suriye halk ayaklanmasının nedenlerini anlatan ilk film

-Savaşı muhaliflerin gözüyle anlatan ilk film

FİLMİN ADI:KARDEŞİM İÇİN DER'A

TÜRÜ: Dram-Aksiyon

SÜRESİ: 112 dk

ÇEKİLDİĞİ YER: Gaziantep ve ilçeleri - Cerablus

SENARYO: Halis Cahit Kurutlu, Vahit Taha Kurutlu, Fatih Mutlu

YÖNETMEN: Murat Onbul

OYUNCULAR: İlker Kızmaz, Cem Uçan, Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur, İbrahim Ethem Arslan

YAPIMCI: Halis Cahit Kurutlu