Kardeşim için Türkiye’de gala

Türkiye'deki iç savaşın çıkışını ve devamındaki gelişmeleri ele alan ‘Kardeşim İçin Der’a’ filminin galası Suriye’de gerçekleştirildi. Gösterim Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey bölgesindeki AFAD Lojistik Merkezi’nde yapıldı. TRT’nin katkılarıyla çekilen filmin gösterimi öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren “Bugüne kadar Suriye’deki iç savaşı içeriden veren olmamıştı. Bu eser de bu boşluğu dolduruyor. Burada olanların ve vahşetin neticesinde milyonlarca insan vatansız kaldı. Bu işin nasıl başladığını ve neler yaşandığını, Esed zulmünü konu alan bir film yapmak istedik. Bu film, Suriye’de olan biteni Suriyelilerin gözünden anlatıyor.” ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ GÖSTERDİK

Filmin oyuncularından İlker Kızmaz, Suriyeli Türkmen Ali’yi canlandırdığını söyleyerek, Suriye’de film çekmenin çok anlamlı olduğunu vurguladı. Kızmaz, bir gazetecinin “Yedi yıldır televizyondan izlediğiniz bir bölgede sahne almak nasıl bir duyguydu?” sorusuna “Dışarıdan izleyince akvaryumdan balıkları izliyormuş gibi oluyor ama olaya biraz daha dahil olduğunuzda insanların neler yaşadığını kendi ağızlarından dinliyorsunuz. Bunlarla yüzleşmek bizim için biraz değişik bir tecrübe oldu. Hatta ağır oldu. Umarım filmde de bu insanların yaşadıklarını yansıtabilmişizdir. Tek umudumuz da bu.” diye cevap verdi.

SURİYELİLER DE OYNADI

Berna Koraltürk ise duygusal bir insan olması nedeniyle filmin bazı sahnelerinde zorlandığını kaydetti. Yönetmen Murat Onbul ise “Gerçek bir olayı anlatmak paha biçilemez bir duygu. Bölge halkı bize çok yardımcı oldu. Gaziantep’te yaşayan Suriyeliler de yan rollerde oynadı” dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği ve gerçek hikayeler üzerine kurulu filmin oyuncuları arasında İlker Kızmaz ve Cem Uçan’ın yanı sıra Mehmet Çevik, Berna Koraltürk, Umut Karadağ, Nusret Çetinel, Ahmet Aslan, Tarık Bayrak, Safa Tabur ve İbrahim Ethem Arslan yer aldı.