Kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak

Türkiye’deki yardım kuruluşları, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonlarıyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın bir çok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, Türk halkının bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.

İHH PAYLAŞTIKÇA SEVİNDİRECEK

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki kurban organizasyonunu “Paylaştığın senindir, paylaş sevindir” sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirecek. İHH’nin bu bayram belirlediği kurban bedeli ise 750 TL. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH’ye bağışlamak isteyenler kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Vakıf kurban organizasyonunda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan’ı ön planda tutulacak.

DENİZ FENERİ KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRECEK

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise bu yıl “Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun” sloganıyla yurt dışında da 40 ülke ve bölgede yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Kurban hisse bedellerini yurt dışı 660 TL, yurt içi 1.100 TL olarak belirlediklerini aktaran Cengiz, Filistin için ise kurban hisse bedelinin 2.100 TL olduğunu belirtti. Cengiz, kan ve gözyaşı olan mazlum coğrafyalara kurbanı vesile kılarak milyonlarca insana barış götürdüklerini dile getirerek, “Gönüllüler gittikleri coğrafyaların mazlum insanlarının dualarını Türkiye’ye getiriyorlar. Bu organizasyon aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendiren, mesajı barış olan bir hareket” dedi.

TÜRK KIZILAYI SOFRALARI BEREKETLENDİRECEK

Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sürdürüyor. Yurt içinde ve dışında 1 hisse bedeli 750 TL olan Kızılayın hedefi ise 170 bin hisse karşılığı kurban keserek 3 milyon 800 bin kişinin sofrasına kurban bereketini taşımak. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl 33 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl yeni ülkeleri de organizasyona dahil ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu yıl ilk defa Ekvador’da, afetlerden etkilenen bölge halklarına dağıtılmak üzere kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Yurt dışındaki kurban faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon 500 bin insana ulaşmayı, sofralarını bereketlendirmeyi hedefliyoruz.”

TDV MÜLTECİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da bu yıl ki temanın “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” olduğunu belirtti. Yurt içi merkezlerde sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi de yapılacağına işaret eden Polat, Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da da Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımının yapılacağını söyledi. Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 850 lira, yurt dışı için de 625 lira olarak belirlediklerini ifade eden Polat, Diyanet İşleri Başkanlığıyla iş birliğinde vekaletle organizasyonu yaptıklarını hatırlattı ve ekledi: “Özellikle FETÖ’den sonra insanların zihninde ‘Acaba bu kurbanlar kesiliyor mu?’ şüphesi oluştu. Bölgelerde güvenilir, paydaş teşkilatlarla çalışmayı tercih ediyoruz.”