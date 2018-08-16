Kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak
Türkiye’deki insani yardım kuruluşları önümüzdeki Kurban Bayramı’nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye’deki yardım kuruluşları, düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonlarıyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın bir çok noktasındaki mazlum sofralarına ulaştıracak. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, Türk halkının bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.
İHH PAYLAŞTIKÇA SEVİNDİRECEK
İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki kurban organizasyonunu “Paylaştığın senindir, paylaş sevindir” sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirecek. İHH’nin bu bayram belirlediği kurban bedeli ise 750 TL. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH’ye bağışlamak isteyenler kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Vakıf kurban organizasyonunda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan’ı ön planda tutulacak.
DENİZ FENERİ KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRECEK
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise bu yıl “Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun” sloganıyla yurt dışında da 40 ülke ve bölgede yüzbinlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini bildirdi. Kurban hisse bedellerini yurt dışı 660 TL, yurt içi 1.100 TL olarak belirlediklerini aktaran Cengiz, Filistin için ise kurban hisse bedelinin 2.100 TL olduğunu belirtti. Cengiz, kan ve gözyaşı olan mazlum coğrafyalara kurbanı vesile kılarak milyonlarca insana barış götürdüklerini dile getirerek, “Gönüllüler gittikleri coğrafyaların mazlum insanlarının dualarını Türkiye’ye getiriyorlar. Bu organizasyon aynı zamanda kardeşlik bağlarını güçlendiren, mesajı barış olan bir hareket” dedi.
TÜRK KIZILAYI SOFRALARI BEREKETLENDİRECEK
Türk Kızılayı, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını “Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün” sloganıyla sürdürüyor. Yurt içinde ve dışında 1 hisse bedeli 750 TL olan Kızılayın hedefi ise 170 bin hisse karşılığı kurban keserek 3 milyon 800 bin kişinin sofrasına kurban bereketini taşımak. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl 33 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl yeni ülkeleri de organizasyona dahil ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bu yıl ilk defa Ekvador’da, afetlerden etkilenen bölge halklarına dağıtılmak üzere kurban kesimi gerçekleştireceğiz. Yurt dışındaki kurban faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon 500 bin insana ulaşmayı, sofralarını bereketlendirmeyi hedefliyoruz.”
TDV MÜLTECİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAK
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat da bu yıl ki temanın “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” olduğunu belirtti. Yurt içi merkezlerde sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi de yapılacağına işaret eden Polat, Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş, Malezya ve Pakistan’da da Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımının yapılacağını söyledi. Bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 850 lira, yurt dışı için de 625 lira olarak belirlediklerini ifade eden Polat, Diyanet İşleri Başkanlığıyla iş birliğinde vekaletle organizasyonu yaptıklarını hatırlattı ve ekledi: “Özellikle FETÖ’den sonra insanların zihninde ‘Acaba bu kurbanlar kesiliyor mu?’ şüphesi oluştu. Bölgelerde güvenilir, paydaş teşkilatlarla çalışmayı tercih ediyoruz.”
28 ÜLKEYE CANSUYU OLACAK
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2018 kurban organizasyonları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Dernek bu yıl da Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde mazlumlar ve muhtaçlar için 50 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyor. Bu yıl 3 kıta 28 ülkede kurban organizasyonu düzenleyecek Cansuyu, 51 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştirecek. Kurbanlık fiyatlarını 4 ayrı bölgeye uygun olarak belirleyen dernek, fiyatları Afrika’da 600 TL, Asya’da 650 TL, Türkiye ve Filistin kamplarında 1100 TL, Gazze’de ise 2100 TL olarak açıkladı.
HÜDAYi VAKFI 40 ÜLKEDE KURBAN KESTİRECEK
Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, bu yıl “Kurban Fedakârlık, Hakk’a Yakınlıktır” sloganı ile yola çıkıyor. Vakıf, kurban kesim bedelini; yurt dışında 650 TL, yurt içinde büyükbaş kurbanda bir hisse 1.500TL, küçükbaş kurbanda ise türüne göre 1.100, 1.300 ve 1.600 TL olarak belirledi. Vakfın Genel Müdür Yardımcısı Serdar Eryılmaz, bayram coşkusunu kurban kesme gücü olmayanlarla paylaşarak onların mutluluklarına ve dualarına ortak olmaya çalışacaklarını söyledi.
SADAKATAŞI İYİLİK SOFRASINDA BULUŞTURUYOR
Sadakataşı Derneği, “Kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım” çağrısında bulunarak iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor. Organizasyon çerçevesinde Türkiye’nin yanı sıra Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Kafkasya’ya 30 ülkede bunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Dernek, kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yapılan hazırlıklarda 4 ayrı bölgeye uygun olarak kurbanlık fiyatları belirlendi. Kurban fiyatları 1. bölge için 450 TL, 2. bölge için 700 TL, 3. bölge için 1.250 TL ve 4. bölge için 2.000 TL olarak açıklandı.
MİRASIMIZ KUDÜS'TE BEREKET VAKTİ
MİRASIMIZ Derneği, Kudüs’te vekalet yoluyla keseceği kurbanların hisse bedelini belirledi. “Kurbanım Kudüs’e” üst başlığıyla “Kudüs’te kurban Aksa’da bereket vakti” sloganıyla Kurban çalışmalarına başlayan ve çalışma sahası sadece Kudüs ve civarı olan Mirasımız Derneği, 1.000 büyük baş kurban kesmeyi hedefliyor. Mirasımız, bu yıl kurban hisse bedelini 1450 TL olarak belirledi. Kudüslü çocukların bayramı yeni kıyafetlerle karşılamaları için de kampanya yürüten dernek, bir bayramlık fiyatının 100 TL olduğunu bildirdi.
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