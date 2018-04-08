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İstanbul'dan Suudi Arabistan'a gönderilmek istenen uyuşturucu haplar ele geçirildi

İstanbul'dan Suudi Arabistan'a kargo içerisinde gönderilen uyuşturucu haplar, polis engeline takıldı. Küçükçekmece'de bir kargo firmasına operasyon düzenleyen polis, 9 adet pistonun içerisine zulalanmış 51 kilo olan 320 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

  • DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Mart Pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere kargo gönderisi içerisinde bulunan 9 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış 51 kilo 728 gram ağırlığında olan 320 bin captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.
 
Konuyla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, ikinci bir uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Aynı firmaya 26 Mart tarihinde ikinci operasyonu düzenleyen polisler, bu kez de 4 adet pistonun iç kısımlarına zulalanmış halde 11 kilo 300 gram ağırlığında 70 bin captagon hap ele geçirdi. Kargoyu göndermek isteyen şahısların ise yakalama çalışmasına devam ediliyor. Polisin kargo içerisinde uyuşturucu operasyonu kameralara da saniye saniye yansıdı.

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