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Karın ağırlığına dayanamayan halı saha çatısı böyle çöktü

Karaman’da halı saha çatısının çökme anı güvenlik kamaraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Karaman’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu şehirde birçok iş yerinin çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Bir öğrenci yurduna ait halı sahada bunlardan birisiydi. Karın ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı bir anda çöktü. Sahanın çökme anında kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Çöken halı sahada büyük çapta maddi hasar oluştu.

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