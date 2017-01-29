Karla mücadele ekibinin üzerine çığ düştü: 1 yaralı

Hizan-Tatvan Karayolu'nun Hazro deresi mevkisinde, kar rotatifi ile yol genişletme çalışması yapan ekibin üzerine çığ düştü.

Çığın etkisiyle dereye yuvarlanan kar rotatifindeki operatör Niyazi Duymaz ve yardımcısı Ekrem Gültekin, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Duymaz'ın yara almadan kurtulduğu olayda Gültekin ise hafif yaralandı.

Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay sebebiyle söz konusu yoldaki trafikte aksamalar yaşandı.

Niyazi Duymaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışı sebebiyle yol genişletme çalışması yaptıkları sırada çığın geldiğini gördüğünü ancak kaçmaya fırsat bulamadığını söyledi.

Duymaz, çığın kar rotatifini dereye yuvarladığını belirterek, "Kaç gündür yağan kardan dolayı yol çok daralmıştı. Yanımdaki yardımcım ile sabah yol çalışmalarına başladık. Hazro deresindeki çalışma sırasında bir ses geldi. Yukarı baktığımda büyük bir çığın üzerimize geldiğini gördük. Çığın etkisi ile makine dereye kadar yuvarlanıp karın altında kaldı. Pencereden dışarı çıktım. Arkadaşım çarpmanın etkisi ile kafasını çarptı. Onu hastaneye götürdüler. Ekipler geldi makineyi çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.