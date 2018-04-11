Karlov suikastçısı Altıntaş'ın örgüt içindeki abisinin yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının azmettiricisi olduğu değerlendirilen ve geçtiğimiz hafta tutuklanan FETÖ'nün mahrem imamlarından Şahin Söğüt'ü ele veren kamera görüntüleri ortaya çıktı.



FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 Ağustos 2017'den bu yana hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Söğüt'ün ele geçirilmesinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ihraç edildiği Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) başlattığı icra takibi etkili oldu. İcra takibini durdurmak için Yenimahalle'deki bir bankada işlem yaptıran Söğüt'ün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri soruşturma dosyasına girdi.



İÇERDEYKEN PARA SAYDI



Güvenlik kamera kayıtlarına göre Söğüt, 13 Mart günü saat 14:14 sıralarında bankaya geliyor. Söğüt'ün bankaya girmeden önce telefonla konuştuğu anlaşılıyor. Daha sonra bankaya giren Söğüt, makineden sıra numarası alıyor. Şüphelinin sıra beklerken cebinden çıkardığı parayı saydığı görülüyor.



GÖZÜ KAMERALARDA



Sıranın kendisine gelmesinin ardından gişeye gelen Söğüt'ün tedirgin halleri dikkat çekiyor. Sürekli etrafına bakan ve önündeki kalemle oynayan Söğüt'ün, banka içerisinde bulunan güvenlik kameralarını da aradığı görüntülere yansıyor. Gişe görevlisinin kendisine uzattığı evrakı imzalayan Sögüt, yaklaşık 3 dakika süren işlemin ardından bankadan ayrılıyor. Söğüt'ün yine kalabalık olan çarşı merkezine doğru yürüdüğü görülüyor. Öte yandan, şüpheli Söğüt'ün Şubat ayı içerisinde de başka bir bankaya giderek işlem yaptığı bilgisi de soruşturma dosyasına girdi.



FALCON KULLANICISI



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan ya da Türkiye'de kalan ve deşifre olmayan kriptolu örgüt üyelerinin güvenli haberleşme sağlamak için "Falcon" isimli bir program geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Şüphelinin de söz konusu haberleşme programını kullandığı tespit edildi.



MİT ve polis 10 gün aradı



Şüpheli Söğüt'ün icra borcunu ödediği bilgisini gelmesinin ardından soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı'nın talimatıyla MİT, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, Söğüt'ün bankadan çıktıktan sonra gittiği yöne doğru tüm kameraları mercek altına aldı. Söğüt'ün belli bir süre sonra başına kapşonu geçirerek hareket ettiği belirlendi. Sivil ekipler de bölgede görevlendirdi. Titiz çalışmanın neticesinde Söğüt'ün saklandığı örgüt evi kısa süre içerisinde tespit edilerek 23 Mart’ta gözaltına alındı.



(Yenişafak)