Karlov suikastçisi FETÖ izini silmek için farklı dini gruplarla bağlantı kurdu

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine yönelik soruşturma devam ediyor. Karlov’u öldüren Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mert Mevlüt Altıntaş’ın bağlantılarının üzerine yoğunlaşan polis ve savcılık, Altıntaş’ın farklı dini grup ve cemaatlerle bağlantı kurduğunu belirledi. Haberde, bu bağlantıların çok kısa ve kesintili olmasının polisin dikkatini çektiği kaydedildi.

Haberde, şu ifadeler kullanıldı: “Altıntaş’ın zaman içinde Sosyal Doku Vakfı’nın kurucusu Nurettin Yıldız, Nur cemaati içinde yer alan Meşveret grubunun yanı sıra İskenderpaşa ve İsmailağa cemaatleriyle temas kurduğu tespit edildi. Altıntaş’ın bu temaslarını gerek Ankara’da, gerekse İstanbul’a giderek yüzyüze yaptığı görüşmelerle sağladığı anlaşıldı. Bu grupların toplantı ve sohbetlerine katıldığı tespit edilen Altıntaş’ın amacının FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ‘diğer cemaatlere sızma’ talimatını yerine getirme ya da ‘FETÖ izini silebilmek amacıyla farklı cemaat ve gruplarda iz bırakma’ olduğu değerlendiriliyor.”

ALTINTAŞ’IN KALDIĞI OTELDE GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Altıntaş’ın Karlov’u vurma planı yaptığı sırada iki kez kaldığı otelde görüntü bulunamaması ise dikkati çeken diğer bir konu oldu.

GOOGLE’DAN KARLOV’U ARATTI

Bu arada Altıntaş’ın kullandığı bilgisayarda da inceleme yapıldı. Bu incelemede, Altıntaş’ın 9 Aralık ve sonrasında evdeki bilgisayarından ‘Rusya Büyükelçiliği’, ‘Rusya Kültür Merkezi’ ve ‘Andrey Karlov’ biçiminde Google arama motorundan aramalar yaptığı belirlendi.

SUİKAST SİLAHI 25 KASIM’DA BAKIMDAN ALINDI

Araştırmada elde edilen bir başka yeni tespit ise Altıntaş’ın saldırı öncesi hazırlık aşamasındaki faaliyetleri oldu. Altıntaş, 15 Kasım’da görev yaptığı birime başvuru yaparak aynı zamanda eylemde de kullandığı silahına bakım yaptırdı. Altıntaş, tabancanın ateşleme düzeneğinde yer alan ‘iğne’nin zaman zaman takılıp çalışmadığı şikâyeti ile silahın boyanması ve atış testine tabi tutulmasını talep ederek silahını emniyetin ilgili birimine teslim etti. Altıntaş’ın beylik tabancası, talepler yerine getirilip, balistik teste sokulup, bakımı yapıldıktan sonra 25 Kasım’da kendisine iade edildi.

ALTINTAŞ, SİLAHI BAKIMDAYKEN KOLTUKALTI SİLAH KILIFI SATIN ALDI

Altıntaş, beylik silahının bakıldığı tarihlerde 23 Kasım günü bu kez çalıştığı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden ‘görev belgesi’ çıkartarak 200 mermi alma hakkını kullandı. Altıntaş, bu belge ile silah ve mermi satan bir mağazadan 200 mermi ile ‘koltukaltı silah kılıfı’ satın aldı. Altıntaş, eylem sırasında bu silah kılıfını takım elbisesinin altına takarak Karlov’u vurmak amacıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geldi.

CEMAAT ABİSİ ‘HAMZA’ FİRARDA

Öte yandan Altıntaş’ın iki yıllık polis okulu eğitimi sırasında ‘Hamza’ kod adını kullanan bir cemaat abisi ile bağı ortaya çıkarıldı. Hamza kod adını kullanan kişinin kimliği Burak Yusmak olarak belirlendi. Yusmak’ın, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitimi aldığı, 2014’teki mezuniyetinin ardından Mart 2016’da yurt dışına çıktığı ve bir daha Türkiye’ye dönmediği kayıtlardan anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde, tanık ve şüpheli konumunda 92 kişinin ifadesi alındı. Yeni tanık ve şüphelilerin tespiti halinde ifade alımları devam edecek. İfadeleri alınanlar arasında olayın görgü tanıkları, Altıntaş’la bağlantısı olan kişiler, dolaylı da olsa olayla teması bulunan kişilerin olduğu öğrenildi.