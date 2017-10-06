Karlov suikasti Batman isimli bilgisayar oyununa girdi

Oyunda Karlov suikastı fotoğrafının kullanıldığı ilk olarak “Bro Team Pill” isimli Twitter kullanıcısı tarafından fark edilerek paylaşıldı. Rusya’da binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Karlov'un cesedinin fotoğrafı, oyunda bir bankayı soyan saldırganların öldürdüğü görevli olarak kullanılmış. Kapısı açık kasanın önünde vurulmuş şekilde yerde yatan Karlov görülüyor.

DAĞITIMCISI WARNER BROS

Bilgisayar oyununun yapımcısı, merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan Telltale şirketi. Dağıtımcı şirket ise ünlü Warner Bros. Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Mevlüt Mert Altıntaş adlı polis memuru tarafından 19 Aralık 2016’da Ankara’da öldürülmüştü. (Hürriyet)