Karlov suikasti için gelen Rus heyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Ankara'da bir sergi açılışında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmüştü. Suikastten sonra kapsamlı bir soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı Rus yetkililer ile ortak yürütmüş ve elde edilen bilgiler karşılıklı olarak paylaşılmıştı. Bu kapsamda savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı yetkilileri ve adli tıp yetkililerinden oluşan Rus heyet, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına geldi. Başsavcılık yetkilileriyle bilgi alışverişinde bulunan heyet, daha sonra buradan ayrıldı.

Rus heyetinin yarın Karlov'un ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma törenlerine katılması ve Ankara Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etmesi bekleniyor.