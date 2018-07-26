Karlov suikasti soruşturmasında yeni tutuklama
Karlov suikasti ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında eski polis Ufuk G. tutuklandı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada bir eski polis daha tutuklandı. Tutuklanan eski polis Ufuk G.’nin suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı FETÖ hücresinde yer aldıkları örgütsel toplantılara beraber gittikleri belirlendi.
(Habertürk)
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