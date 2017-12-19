Ruslar, Karlov suikastını gerçekleştiren Altıntaş'ın bilgisayarından silinen dosyalara ulaşarak 'FETÖ'yü tespit etti

Eski Rusya Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Cinayet sonrası Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan ortak soruşturma kapsamında polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın bilgisayarının harddiski incelemeye alındı. Türk yetkililerin harddisk üzerinde incelemeleri tamamlandıktan sonra Rus heyeti de, ‘farklı bir yöntem’le incelemek istediklerini belirterek, harddiski ülkelerine götürdü. Rus heyeti harddisk üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Altıntaş’ın sildiği dosyaları buldu.

SİLİNMİŞ DOSYALAR

Hürriyet'in haberine göre: Rus heyeti, Altıntaş’ın bilgisayarında “Fetullah Gülen” ibareli 2 dosya, “Hizmet” ibareli 690 dosya, “FETÖ” ibareli 4 dosya, “Nur Cemaati” ibareli 1 adet dosyanın silindiğini tespit etti. Rus heyeti, silinen dosyalar içinde “El –Kaide”, “El –Nusra” ve “DEAŞ” kelimelerini arattı. Ancak silinen dosyalar içinde bu adlarda herhangi bir dosyaya ulaşılmadı.

Rus heyeti, dün Ankara Başsavcılığı yetkilileriyle toplantı yaparak soruşturma hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Soruşturmanın Türkiye ayağını sürdüren Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, Altıntaş’ın bağlı bulunduğu ‘Zümre Başkanı’nın kim olduğunu da belirledi. Eğitimci ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelinin, halen başka bir FETÖ davası kapsamında Ankara’da tutuklu yargılandığı tespit edildi. Savcılık, zümre başkanının tahliye olma ihtimalini göz önünde bulundurarak, hakkında yakalama kararı da çıkarttı.

‘FETÖ YAPTI’ TESPİTİ

Savcılık, “Dosya kapsamında saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ mensubu olduğu ve olayın FETÖ tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir” tespitinde de bulundu. Savcılığın bu görüşünü destekleyen en önemli delillerden biri olarak, olaydan sonra firari FETÖ şüphelisi Emre Uslu’nun yaptığı paylaşımlara da dikkat çekiliyor. Savcılık, suikast sonrası Emre Uslu’nun yaptığı paylaşımlara ilişkin olarak da şu tespitlere bulundu:

HEDEF SAPTIRDI

“Saldırının arkasındaki güçlerin ortaya çıkartılmasını engellemek amacıyla algı operasyonu yapıldığı ve bu şekilde hedef saptırılmaya, soruşturmanın başka mecralara çekilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda saldırganın Arapça slogan atması nedeniyle, saldırganın olaydan 2 ay önce El –Nusra terör örgütü ile iltisakı olan kişilerle günlük görüşmesi işlenmiş, çeşitli dini gruplar içinde yer alan saldırganın bu bağlantıları işlenmiş, saldırganın atmaya çalışmış olduğu ve tam olarak atamadığı slogan üzerinden El– Kaide örgüt algısı oluşturulmaya çalışılmış, yine saldırganın ikâmetinde ele geçirilen ve olaydan önce dağıttığı El-Kaide terör örgütü bağlantılı yapılar üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.”

EL–KAİDEYİ ELEŞTİRMİŞ

Soruşturma kapsamında Altıntaş’ın telefonundaki icloud hesabına erişilmişti. İcloud hesabı üzerinde Altıntaş’ın yaptığı WhatsApp yazışmaları da bulundu. Suikast esnasında EL Kaide lehine slogan atmasına rağmen Altıntaş’ın cinayetten bir hafta önce ‘Sosyal doku’ isimli WhatsApp grubuna, “El–Kaide lideri eylem çağrısı yaptı. El–Kaide tehlikeli bir örgüt” şeklinde mesaj paylaştığı iddia edildi. Kasım ayının sonlarında Altıntaş’ın kız arkadaşıyla yaptığı bir yazışmada ise “Şahadet istiyorum” yazdığı da belirlendi.