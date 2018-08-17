Karlov suikastının tetikçisi Mevlüt Mert Altıntaş’a talimatı ileten kişinin eşide mahrem yapılanmadan

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastının tetikçisi Mevlüt Mert Altıntaş'a talimatı ileten örgüt abisi Şahin Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt'ün de emniyet mahrem yapılanmada görev aldığı ortaya çıktı. Söğüt'ün, örgüt üyesi polislerin eşleriyle ilgilenen öğretmen pozisyonundaki ablalardan sorumlu 'zümrü başkanı' olduğu öğrenildi.

SUİKAST TALİMATINI VERMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Karlov'a yönelik suikasta ilişkin yürütülen soruşturmada, FETÖ'cü polis Altıntaş'a suikast talimatını verenin Şahin Söğüt olduğu ortaya çıkarılmıştı. Altıntaş'ın örgüt içerisindeki abisi olan Söğüt, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından tutuklanmıştı.

FETÖ'CÜ POLİSLERİN EŞLERİNDEN SORUMLU

Halen Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan örgüt abisi Söğüt'ün eşi Ayşe Söğüt de aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma dosyasına şüpheli Ayşe Sögüt ile ilgili dikkat çekici ayrıntılar girdi. Buna göre, Söğüt'ün de eşi Şahin Söğüt gibi örgütün emniyet mahrem yapılanmada görevli olduğu anlaşıldı. "Zümre Başkanı" pozisyonunda faaliyet yürüten Söğüt'ün, örgüt üyesi polislerin eşleriyle ilgilenen "öğretmen" pozisyonundaki FETÖ ablalarından sorumlu kişi olduğu tespit edildi.

EAGLE DA KULLANMIŞ

Şüpheli Ayşe Söğüt'ün, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasını deşifre eden gizli tanık Garson'un savcılığa teslim ettiği SD karttaki örgüt listesinde de olduğu öğrenildi. Söğüt'ün, isminin karşısında da zümre başkanı anlamına gelen "ZB" yazdığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'un yanı sıra Eagle isimli programı da kullandığı ortaya çıkarıldı.

KOCASININ BAĞLANTILARINDAN HABERİ YOKMUŞ

Şüpheli Söğüt'ün, savcılık sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ve adeta üç maymunu oynadığı öğrenildi. FETÖ irtibatını inkar eden Söğüt'ün, "Suikasttan ve kocamın bağlantılarından bilgim yok" dediği belirtildi. Kocası Şahin Söğüt de ifadesinde, "Psikolojik olarak ifade verecek durumda değilim" diyerek susma hakkını kullanmıştı.

(Yenişafak)