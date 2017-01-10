Karlov'un adı, Büyükelçiliğin bulunduğu sokakta yaşayacak

Gökçek’in önerisiyle, Büyükşehir Belediye Meclisinde dün oy birliğiyle alınan kararla, Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya'daki Karyağdı Sokağı'nın ismi, Andrey Karlov olarak değiştirildi.

Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, Rus Büyükelçi'nin eşi Marina Karlova'yı büyükelçilikte ziyaret etti. Üzerinde Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı kararın ve Karlov'un fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi takdim eden Gökçek, Karlova'ya başsağlığı dileklerini de iletti.

"Sayın Karlov'un bir cinayete kurban gitmesi dolayısıyla Türkiye olarak ziyadesiyle üzgünüz ve büyük bir mahcubiyet yaşıyoruz." ifadesini kullanan Gökçek, bu terör saldırısının amacının doğrudan doğruya Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak olduğunu söyledi.

Saldırıyı yapanların aşağı yukarı belli olduğunu belirten Gökçek, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve onun bağlı olduğu güçler Türk-Rus ilişkilerini bozmak için bunu yaptı ama gerçekler ortaya çıkınca işler tersine döndü. Biz Sayın Karlov'a olan sevgimizin ve ayrıca Türkiye-Rusya dostluğunun simgesi olarak, dün Büyükşehir Belediye Meclisinde bir karar aldık. Karyağdı Sokağı'nın adını Andrey Karlov olarak değiştirdik." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Gökçek, Marina Karlova'ya, Meclis kararının bulunduğu belgeyi ve iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olması dileğiyle bir vazoyu hediye etti.

"Andrey Karlov Sokağı" kararını teslim alan Marina Karlova da Gökçek'e teşekkür etti. Karlova, "Eşim Andrey Karlov, Rus-Türk ilişkilerinin geliştirilmesi için çok çaba sarf etti. Biz Türkiye'yi çok severiz." dedi.

Ziyaretin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Karyağdı Sokağı" tabelalarını sökerek "Andrey Karlov Sokağı" tabelalarını astı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık 2016'da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde katıldığı bir sergi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.