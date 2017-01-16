Büyükelçinin katili kimsesizler mezarlığına gömüldü

Bunu yaptırmayan bin 805 lira ceza ödeyecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 TL idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.