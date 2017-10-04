Karmod Üst Yöneticisi Çankaya: Filistinli kardeşlerimizi uygun fiyatlarla hazır ev sahibi yapmayı amaçlıyoruz

Karmod Üst Yöneticisi Mehmet Çankaya, "Demir, çimento gibi temel inşaat malzeme fiyatlarının çok yüksek olduğu bölgede Filistinli kardeşlerimizi uygun fiyatlarla hazır ev sahibi yapma amacıyla Nablus ve Eriha'da mağaza kuruyoruz" ifadesini kullandı.

TOPLU KONUT PLANI

Karmod açıklamasında görüşlerine yer verilen Çankaya, bayileriyle birlikte Batı Şeria'da belirleyecekleri bölgelerde toplu konut olarak projeler yapmayı hedeflediklerini belirterek kurulumun devam ettiği mağazalarda müşterilerine ürünlerinin kalitesini yerinde inceleme fırsatı sunmak istediklerini dile getirdi.

Tüm üniteleriyle Türkiye'de demonte hazırlanan evlerin yerinde vidalı ve geçmeli sistemle montajlanarak yapı büyüklüğüne göre 3 ila 7 gün gibi bir sürede kurulum yapılabildiğini vurgulayan Çankaya, şunları kaydetti:

"Filistin'de demir, çimento başta olmak üzere inşaatın temel girdilerini oluşturan malzemelerin tedariki oldukça zor ve olanların fiyatları da çok yüksek. Bu durum insanların ev sahibi olmalarını güçleştirirken aynı zamanda inşaat süreçlerinin de uzun sürmesine yol açıyor.

'TÜM MALZEMELERİ TÜRKİYE'DEN GÖNDERİYORUZ'

Karmod olarak bizim konut üretimlerimizin duvar panelleri, çatı karkas ve örtüleri, kapı ve pencereleri gibi önemli parçaları demonte olarak sevk ediliyor. Elektrik ve su tesisatlarıyla armatürleri, vitrifiye malzemeleri ile boyasına kadar tüm malzemelerini Türkiye'den gönderiyoruz. Hazır evlerimizin orada sadece kurulumu yapılıyor."

Çankaya, hazır evlerin, Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki konut ihtiyacına önemli bir çözüm olacağını düşündüklerini belirterek, "Uzun ömürlü evlerimizi, kullanıma hazır kurulumu ve fiyat avantajlarıyla Filistinli kardeşlerimiz yakın zamanda Nablus ve Eriha mağazalarımızda yakından inceleme fırsatı bulacaklar" açıklamasında bulundu.