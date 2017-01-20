Karne günü onlar da unutulmadı

M.Emin Üçer / Star

Yaşadığı rahatsızlık ve engeller yüzünden okula gitme imkanı bulunmayan öğrencilerimiz senelerdir evlerine kadar gelen öğretmenler vasıtasıyla eğitim görüyor. Milli Eğitim Bakanlığının programı çerçevesinde evde eğitim hizmetlerine ulaşan öğrencilerimiz, hayallerinden ve ideallerinden geri kalmıyorlar.

Engellere, mücadele ettikleri rahatsızlıklara rağmen eğitimlerinden vazgeçmeyerek belki de karne sevinci yaşamayı en çok hak eden öğrencilerimiz, karne gününde unutulmadı. Ülkenin dört bir yanında, yüzlerce iç ısıtan karne günü hikayesi yaşandı.

200 LÖSEMİ HASTASI ÖĞRENCİNİN BULUNDUĞU HASTANEDE KARNE SEVİNCİ

Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi bünyesinde kurulan sınıflarda eğitimini sürdüren lösemili öğrenciler bugün karne heyecanı yaşadı. 2'si Suriye'li 200 öğrencinin bulunduğu hastanede öğrenciler hastalıkları nedeniyle okula gidemese de akranlarından geri kalmamanın mutluluğunu yaşıyorlar. Çocuklara karnelerini Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ile yanlarındaki heyet verdi.

Onkoloji hastanesindeki çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için her türlü imkanın seferber edildiğin söyleyen Tepe, "Çocuklarımızın hepsi çok başarılı, yüzleri gülüyor. Öğrencilerimizi bu mutlu günlerinde tebrik ediyorum. Annelerine, babalarına saygılarımı sunuyor, ellerinden öpüyorum. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bu çocuklarımıza inşaallah şifa verecektir. Moral motivasyonları çok iyi" dedi.

LÖSEMİ HASTASI MİNİKLERİN KARNELERİ EVLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Artvinde ilkokul birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki lösemi hastası Ahmet Arif Yazıcı, karne heyecanını evinde yaşadı. 3.5 yaşındandır lösemiyle mücadele eden Minik Arif'e ilk karnesini Artvin Valisi Ömer Doğanay, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ve sınıf öğretmeni Esra Ata birlikte verdiler.

Gaziantep'te lösemi hastası olduğu ve kemoterapi tedavisi gördüğü için evde eğitim alan 6 yaşındaki Hatice Şevval Taşkın ise ilk karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin elinden aldı. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen ve vatandaşlarının her an yanında olduklarını belirten Mete, minik öğrenciye karne hediyesi olarak atkı ve bere takımı hediye etti.

ENGELLİ KARDEŞLERİM HAYATA KÜSMESİNLER, EVDE EĞİTİM ALSINLAR

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen ve 10 yıldır eğitimini evde alan Furkan Soyyiğit, karnesini evini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve Lise Müdürü Rıfat Yiğit'in elinden aldı. Kendisi gibi engeli nedeniyle okula gidemeyenlere de mesaj gönderen Soyyiğit : Hayata küsmesinler, evde eğitim almaları çok önemli. Ben de okuyup ülkeme faydalı olacağım dedi.

Mersin'de yaşadığı böbrek hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Aybüke Söylemez'e ise karnesini İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca evine giderek takdim etti. Koca : Her dersten, branştan birer öğretmen yollayarak bu kızımızı evinde eğitime kazandırıyoruz. Aybüke memnun ve notları da çok iyi dedi.

TÜM NOTLARI PEKİYİ OLAN YUSUF'A YARIYIL TATİLİ İÇİN HİKAYE KİTABI HEDİYESİ

Çorum'da doğuştan yürüme engeli bulunduğu için evde eğitim gören ilkokul 1.sınıf öğrencisi Yusuf Efe Pamuk, karnesini kendini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Seyit Ali Büyük'ün elinden aldı. Yusuf Efe karnesindeki tüm notların pekiyi olduğunu görünce büyük sevinç yaşadı. Yusuf Efe'nin çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade eden Büyük, kendisine karne hediyesi olarak hikaye ve boyama kitapları hediye etti.