'Karpuz Festivali' renkli görüntülere sahne oldu

Adana'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Galeria Festival Alanı'nda "2. Karpuz Festivali"düzenlendi.

Festivale, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Sarıeroğlu, Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Galeria Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bir şehrin tanıtımı ve gelişimi açısından festivallerin önemine işaret etti.

Tarım kenti Adana için önemli bir ürün olan karpuzla ilgili başlatılan festivalin de gelenekselleşerek ilin tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlar hale geldiğini vurgulayan Sarıeroğlu, festivalin daha fazla karpuz üretimine ve ihracatına katkı sağlamasını temenni etti.

Bakan Sarıeroğlu ve katılımcıların karpuz kestiği etkinlikte sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.

Festivale Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, davetliler ve vatandaşlar katıldı.