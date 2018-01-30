Kars eski İl Jandarma Komutanına FETÖ'den 15 yıl hapis cezaları verildi

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'ün de aralarında bulunduğu 11 sanıktan 4'üne 15 yıl ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör ile eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, astsubay Murat Aydoğmuş, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 sanık hazır bulundu.

Eski İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Karar

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu başkanlığındaki heyet davayı karara bağlayarak, 17 Haziran 2017'de görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanan ve iddia makamının talebi üzerine görevi başındayken tutuklanan eski İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, aynı suçtan yargılanan dönemin İl Jandarma Komutan yardımcısı yarbay Kamil Öztürk'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 15 yıl, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Ömer Talay ile astsubay Murat Aydoğmuş'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mahkeme heyetinin kararında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen sanıklara, sadece "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ceza verilebileceği belirtildi.

Benzer suçlardan tutuksuz yargılanan 7 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığından beraatlerine karar verildi.

İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminde bulundukları ve örgütle ilişkili oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar eski Kars İl Jandarma Komutanı albay Serdar Güngör, eski İl Jandarma Komutan Yardımcısı yarbay Kamil Öztürk, eski İstihbarat Şube Müdürü binbaşı Ömer Talay, astsubay Murat Aydoğmuş'un yanı sıra tutuksuz yargılanan 7 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyordu.

Sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "terör örgütü üyesi olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.