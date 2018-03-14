Kars merkezli 6 ilde FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon düzenlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları Kars merkezli 6 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları Kars merkezli 6 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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