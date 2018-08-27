Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ise Kars ve Ardahan'ın çevreleri kısa süreli ile yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak görülecek.