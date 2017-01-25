Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars’ın soğuğu vatandaşa durakta ateş yaktırdı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta dolmuş bekleyen vatandaşlar soğuktan korunmak için ateş yakarak ısındı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son zamanların en soğuk günlerini yaşayan Karslılar durakta dolmuş beklerken ateş yakarak ısınmaya çalıştı. 
 
 Termometrelerin eksi 20’yi gösterdiği kentte adeta hayat durma noktasına geldi. İşlerinden çıkarak evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dolmuş duraklarında ateş yakarak dolmuş bekledi. 
 
  Hava sıcaklığının gece yarısı eksi 35’i gördüğünü ifade eden Turan Sürmeli, “Evet çok soğuk. Kars en soğuk günlerinden birisini yaşıyor. Gördüğünüz gibi durakta dolmuş bekleyen vatandaşlar ateş yakarak ısınıyorlar. Akşam saatinde böyleyse düşünün gece nasıl olacak. Gece 35 dereceyi rahat bulur. Tabi hissedilen ne kadar olur onu da bilmiyorum” dedi.
 
  Kars’ta sabah saatlerinde eksi 15’i bulan hava sıcaklığı akşam 20.00 sıralarında eksi 20 derece olarak ölçüldü. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

İşte MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi

Yüzlerce yıllık mağara evler

Yüzlerce yıllık mağara evler

PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

Promosyon bekleyen emekliye müjde! 600 TL'yi aşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA