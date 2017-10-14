Karşıyaka’ya ‘Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’
Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir’de yapımını tamamladığı Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile 55 yaş ve üzeri Karşıyakalılara sosyal yaşamın kapılarını açtı.
Düzenlenen kurslar ve etkinliklerle kısa sürede Bilge Çınarlar’ın buluşma noktası haline gelen tesis için 14 Ekim’de resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği örnek projelere bir yenisini daha ekleyen Karşıyaka Belediyesi, ‘Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin yapımını tamamladı. Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde, Bilim Merkezi’nin karşısında yer alan modern tesis; tek katlı ve engelli kullanımına da uygun olarak tasarlandı.
SANAT, SPOR, SAĞLIK
Karşıyaka’da yaşayan 55 yaş ve üzeri tüm vatandaşların ücretsiz olarak üye olabildiği merkez, kısa süre önce faaliyete geçirildi. Üyelerin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Kırkyama, ahşap boyama, takı, çiçek yapımı, aşçılık, pastacılık, resim, yoga, pilates, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, bilgisayar, satranç, akıl oyunları, aerobik, zumba, tango, latin dansları kursları açıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Büyüklerimizin ilerleyen yaşlarında evlerinden çıkıp sosyalleşmelerini, hayata katılarak tecrübelerini gün ışığına çıkarmalarını ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu amaçla sunduğumuz hizmetleri, yeni merkezimiz sayesinde artık çok daha geniş kapsamlı ve modern şartlarda yerine getirebiliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla; en kıymetli varlıklarımız olan büyüklerimize en güzel hizmetleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimizin açılış törenine tüm Karşıyakalıları bekliyoruz” dedi.
Ülkü’den ABD vize krizi açıklaması
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, ABD’nin Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya almasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ülkü, açıklamasında şunları kaydetti: “Mütekabiliyet esâsı, devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini gerektirir. Türkiye; şerefli ve güçlü bir ülke olarak, ABD’nin vize başvurularını askıya almasına karşılık, bu esasa dayanarak vizeleri karşılıklı olarak kaldırma kararı aldı. Ülkemiz, uluslararası arenada eşit bir şekilde varlığını sürdürüyor, dolayısıyla kendisine yönelik yapılan yaptırımlara elbette tepkisiz kalmayacaktır. Diğer yandan, Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin elbette ekonomiye yansımaları da olacaktır. Yaklaşık 18,5 trilyon dolarlık büyüklüğüyle ABD ekonomisi, Türkiye gibi ihracatını sürekli geliştiren ve hedeflerini yüksek tutan bir ülke için çok değerli bir pazar konumunda yer alıyor. Nitekim 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız 5. ülke olan ABD’yle ikili ticaret hacmimiz 17,5 milyar dolara kadar yükselmişti. Bu bağlamda Amerika ile olan ticari ilişkilerimizi rasyonel bir şekilde sürdürmemiz ve daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor. Bu nedenle iş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin temennisi, bu gerilimin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki ve işbirliğine asgari düzeyde etki etmesidir” dedi.
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