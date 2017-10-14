Karşıyaka’ya ‘Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’

Düzenlenen kurslar ve etkinliklerle kısa sürede Bilge Çınarlar’ın buluşma noktası haline gelen tesis için 14 Ekim’de resmi açılış töreni gerçekleştirilecek. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği örnek projelere bir yenisini daha ekleyen Karşıyaka Belediyesi, ‘Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nin yapımını tamamladı. Mavişehir Caher Dudayev Bulvarı üzerinde, Bilim Merkezi’nin karşısında yer alan modern tesis; tek katlı ve engelli kullanımına da uygun olarak tasarlandı.

SANAT, SPOR, SAĞLIK

Karşıyaka’da yaşayan 55 yaş ve üzeri tüm vatandaşların ücretsiz olarak üye olabildiği merkez, kısa süre önce faaliyete geçirildi. Üyelerin bağımsız yaşama, sosyal hayata uyumuna ve katılımına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmeye başlandı. Kırkyama, ahşap boyama, takı, çiçek yapımı, aşçılık, pastacılık, resim, yoga, pilates, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korosu, bilgisayar, satranç, akıl oyunları, aerobik, zumba, tango, latin dansları kursları açıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Büyüklerimizin ilerleyen yaşlarında evlerinden çıkıp sosyalleşmelerini, hayata katılarak tecrübelerini gün ışığına çıkarmalarını ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu amaçla sunduğumuz hizmetleri, yeni merkezimiz sayesinde artık çok daha geniş kapsamlı ve modern şartlarda yerine getirebiliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla; en kıymetli varlıklarımız olan büyüklerimize en güzel hizmetleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimizin açılış törenine tüm Karşıyakalıları bekliyoruz” dedi.