Kars’ta 103. yıl dönümünde meşaleli kayak gösterisi
Kars’ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.
- İHA
Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi meşaleli kayak gösterisi yaptı. JAK timinin gösterisi nefes keserken, gösteriye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Rahmi Doğan, Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sarıkamış Harekatı’nın 103. yıldönümü etkinlikleri yarın Kızılçubuk zirveden anma yürüyüşüyle devam edecek.
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