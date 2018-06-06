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Kars'ta 130 yabancı uyruklu yakalandı

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren yabancı uyruklu 130 kişi yakalandı.

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Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren göçmenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, kentteki çeşitli adreslerde yapılan aramalarda Afganistan uyruklu 130 göçmeni yakaladı.

Göçmenler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Erzurum'daki geçici barınma merkezine gönderildi.

Son 5 ayda yasa dışı yollarla yurda girip Kars'a gelen bin 130 göçmenin sınır dışı edildiği öğrenildi.

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