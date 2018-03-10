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Kars'ta aranan terör örgütü üyesi Tekirdağ'da yakalandı

Kars'ta aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan silahlı terör örgütü üyesi, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin uygulama sırasında S.A'yı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan genel bilgi taramasında (GBT) şüphelinin Kars'ta silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terör propagandası yapmaktan arandığı tespit edildi.

Ekipler, işlemlerinin ardından şüpheliyi Kars İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi.

Mahkemeye sevk edilen zanlının çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

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