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Kars'ta askeri alandaki yangın söndürüldü

Kars'ta bir kışladaki ağaçlık alanda çıkan yangında 17 askeri personel dumandan etkilendi.

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Kentteki 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Çakmak Batı  Kışlası'na ait bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangını başladı.  Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bir süre sonra kışlaya ait ağaçlık alana  sıçradı.

Yangın, askerlerin müdahalesine rağmen söndürülemeyince bölgeye Kars  Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kafkas  Üniversitesine ait söndürme araçları ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 adet  Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Olay sırasında Selim Belediyesi, Dağpınar Belde Belediyesi ile Şeker  Fabrikasına ait itfaiye görevlileri ile sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede  hazır bekletildi.

Yangın, askerler ve ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla daha  fazla büyümeden söndürüldü.

Söndürme çalışmalarında hafif şekilde dumandan etkilenen 17 askeri  personel Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı.

Kars Valisi Rahmi Doğan ile 14. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral  Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman  Kılıç da kışlaya gelip yangın hakkında bilgi aldı.

Vali Doğan, kışla çıkışında gazetecilerin soruları üzerine, alevlerin  kısa sürede yayıldığına işaret ederek, "Rüzgar ve otların kuru olması yüzünden  alevler yayıldı. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışması yapılıyor." dedi.

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