Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars'ta askeri araç ile tır çarpıştı: 7 asker yaralı

Kars-Ardahan Karayolu'nda tır ile çarpışan askeri araçtaki 1 astsubay, 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kars'ta tır ile çarpışan askeri araçtaki 1'i astsubay 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mikail Şahin'in kullandığı 36 FA 734 plakalı hafif ticari askeri araç, Kars-Ardahan Karayolu'nun 2'nci kilometresinde, ana yoldan tali yola girdiği belirtilen İhsan Saklıca idaresindeki 25 AJ 987 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, askeri araç sürücü Şahin'in yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.

İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesine, 4'ü de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Dünyayı alt üst eden kehanetler

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

Kimler renkli tulum giyecek? İşte o isimler...

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

34 bin yıl önce ölen bu yaratık şoke etti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA