Kars'ta binlerce kişi Sarıkamış şehitleri anısına yürüdü

İlçedeki Kazım Karabekir Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlit programının ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dua edildi. İlahilerin okunduğu programda kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir, Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, programda yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekatı'nın 103. yılında Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Gençlere Sarıkamış ve Çanakkale'nin iyi anlatılması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Onlar bu vatan için, bu millet için, bu topraklar için gözlerini kırpmadan canlarını seve seve verdiler. Sarıkamış ayrı bir destan, Sarıkamış bu milletin beyaz destanı. Onlar eksi 40 derecede bu dağlarda bu mekanlarda vatan için çarpışarak şehit oldular. Gençlerimize Sarıkamış'ı iyi anlatmamız, Sarıkamış'ı gelecek nesillere aktarmamız lazım. Sarıkamış'ı bilmeyen, Çanakkaleyi bilmeyen bir nesil bu milleti geleceğe taşıyamaz." dedi.

- Binlerce kişi şehitliklere yürüdü

Katılımcılar, konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

Ülkenin dört bir yanından gelen ve aralarında 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu binlerce kişi, sıfırın altında 13 derece soğuğa rağmen ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

- "Şehitlerin emanetlerine sahip çıkacağız"

Trabzon'dan gelen şehit torunu Engin Erata, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Sarıkamış şehitleri için geldik. Benim dedem arkadaşımın dedesi burada şehit olmuştu, onları yad etmek için geldik. Soğuktan çok etkilendik. O zamanın şartları ile bu zamanın şartları aynı değil. Onların ruhu şad olsun, emanetlerine sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Yürüyüşün ardından Kars Valisi Doğan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, şehitlikte hazırlanan "Ruhunuz şadolsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Burada okunan duanın ardından yürüyüş tamamlandı.