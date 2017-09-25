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Kars'ta bulunan 2 tank topu mermisi imha edildi

Kars'ta bulunan patlamamış 2 tank topu mermisi imha edildi.

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Kars'ta çobanlık yapan bir kişinin bulduğu tank topu mermisi güvenlik görevlileri tarafından imha edildi.

Çivilikaya köyü kırsalında hayvanlarını otlatan V.E, askeri mühimmat buldu.

V.E'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak mermileri inceledi.

İncelemeler sonrası 105 milimetrelik tank topuna ait olduğu belirlenen patlamamış mermiler, uzman ekiplerce imha edildi.

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