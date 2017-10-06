Kars'ta ByLock’çu karı-koca yakalandı

Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yaptıkları operasyonda, (FETÖ/PDY) terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle karı-koca düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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