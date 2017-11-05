Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü

Kars'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vural Işık yönetimindeki 36 EU 346 plakalı otomobil, Kars-Ani Örenyeri karayolu Eşmeyazı köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü Vural Işık olay yerinde, yanındaki kardeşi Ulaş Işık ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İki kardeşin cesetleri otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD'de iPhone çılgınlığı

ABD'de iPhone çılgınlığı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA