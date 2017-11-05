Kars'ta devrilen otomobildeki 2 kardeş öldü
Kars'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü.
- AA
Vural Işık yönetimindeki 36 EU 346 plakalı otomobil, Kars-Ani Örenyeri karayolu Eşmeyazı köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Vural Işık olay yerinde, yanındaki kardeşi Ulaş Işık ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İki kardeşin cesetleri otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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