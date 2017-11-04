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Kars'ta doğum günü partisindeki cinayet

Kars'ta, Azerbaycan uyruklu bir kadının eğlence merkezinde arkadaşının doğum günü partisinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.

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Karadağ Mahallesi Ardahan yolundaki bir eğlence merkezinde Azerbaycan uyruklu Aydan B'nin arkadaşının doğum günü partisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Zanlılardan M.Ç. ile Azerbaycan uyruklu Ş.A. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi ise salıverildi.

Azerbaycan uyruklu Aydan B, 2 Kasım'da bir eğlence merkezinde arkadaşının doğum günü partisinde silahla vurularak öldürülmüş ve olayla ilgili 12 kişi de gözaltına alınmıştı.

 

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