Kars'ta eğlence merkezini kurşunlayan iki zanlı yakalandı
Kars'ta, bir eğlence merkezini kurşunladıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde yer alan G.K'ya ait iş yerine B.D. ile B.A. tarafından henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.
İş yerinde hasar oluşan saldırının ardından kaçan zanlılar, Asayiş Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakalandı.
Gözaltına alınan B.D. ve B.A'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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