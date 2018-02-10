Kars'ta fuhuş operasyonu: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kars'ta fuhuş yapan, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla fuhşa aracılık ve yer temin eden U.C.T, İ.D, Ö.E, A.G, G.L. gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 13 kadın ile bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.C.T, İ.D, Ö.E, A.G. ve G.L. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden U.C.T. tutuklanırken, Ö.E ve G.L adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 8 kadın sınır dışı edildi.