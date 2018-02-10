Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars'ta fuhuş operasyonu: 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kars'ta düzenlenen operasyonda, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kars'ta fuhuş yapan, fuhşa aracılık ve yer temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonla fuhşa aracılık ve yer temin eden U.C.T, İ.D, Ö.E, A.G, G.L. gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları iddiasıyla 8'i yabancı uyruklu 13 kadın ile bu kadınlarla fuhuş yaptığı tespit edilen 25 kişi hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.C.T, İ.D, Ö.E, A.G. ve G.L. sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü. Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden U.C.T. tutuklanırken, Ö.E ve G.L adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 8 kadın sınır dışı edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

Başörtülü genç 'O Ses Fransa'dan ayrıldı

Başörtülü genç 'O Ses Fransa'dan ayrıldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En yeni modeller büyük rağbet gördü

En yeni modeller büyük rağbet gördü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA