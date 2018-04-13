Kars’ta GAMER hizmete girdi

Kars Valisi Rahmi Doğan, protokol üyeleri ile birlikte GAMER’i basın mensuplarına tanıtımını yaparak GAMER’in işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Tüm acil çağrı merkezlerine tek bir numara ile ulaşılabileceğini belirten Vali Doğan, “GAMER Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir proje ve 81 ilde bu şekilde merkezler kurulacak. Biz burasını geçici olarak kurduk. Niye geçici olarak kurduk? Çünkü diğer illerle de entegre olabilme açısından bunu yapmamız gerekiyordu. Buradaki temel espri şu; GAMER aslında 112 Acil Çağrı Merkezlerinin içerisinde kurulacak. Biliyorsunuz bizim 112 Acil Çağrı Merkezi binası bu sene inşallah bitiyor. Bittikten sonra da artık tüm acil çağrılar tek bir merkezde toplanmış olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nde 911 nolu acil çağrı numarası var, Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de de 112 acil çağrı numarası olarak belirlendi. Artık sistem devreye girdikten sonra 112’yi aradıktan sonra İtfaiyeye, Polise, Jandarmaya, Ambulansa, Ormana, AFAD’a, tamamına tek bir numarayla erişebiliyor olacaksınız.” dedi.

Sistemin çalışma yöntemleri hakkında da bilgi veren Vali Doğan, “Sistem şöyle çalışıyor; çağrıları alan, çağrıları karşılayan Valilik personeli var daha sonra konu olay hangi birimi ilgilendiriyorsa arka planda da yazılım üzerinden olayı arka plana aktarıyor ve o noktadan sonra kurumlar herkes kendi işini yapıyor. Olaya ambulans gidecekse ambulans gidiyor, itfaiye gidecekse itfaiye gidiyor, polis noktasındaysa polis, jandarma noktasındaysa jandarma görevlileri gidecek” diye konuştu.

Türkiye’nin altyapı anlamında yazılım anlamında ciddi gelişmeler kaydedildiğine dikkat çeken Vali Doğan, “112 Çağrı Merkezleri projesi şuanda hızlı bir şekilde yürüyor, bizim binamızda inşallah bu yılsonunda bitecek. Bittikten sonra bunun yazılımı zaten hazır, ASELSAN tarafından kurulan bir sistem. Bu yılsonunda bina bittikten sonra da tahminimi söylüyorum ASELSAN önümüzdeki yıl içerisinde sistemi kurup devreye alacak. Orası faaliyete geçtiğinde de bu GAMER merkezi oraya taşınmış olacak. Orada GAMER ile ilgili ayrı bir yer yapıyoruz, ekranda da gördüğünüz gibi ilimizdeki tüm MOBESE kameralarının bağlantılılarını yapmış durumdayız. Buradan bir kriz anında ilimizdeki tüm olaylara müdahale etme şansına sahibiz. Burada ilgili birim amirleriyle birlikte Valiliğin veyahut da Vali Yardımcısının başkanlığında kriz yönetimi sağlanmış olacak. Bu güzel bir sistem, Avrupa Birliğinde de Dünyada da uygulanan bir sistem. Türkiye altyapı anlamında yazılım anlamında ciddi gelişmeler kaydetti. Bunların tamamı yerli ve milli yazılımlar. Hem 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi hem bilgi işlemdeki yazılım anlamında da şahsım olarak burada çok emeğim var. Özellikle 112 Acil Çağrı Merkezleri projesi tamamen şube müdürlüğümden beraber benim yürüttüğüm bir projedir. Bu yazılımları da yapan arkadaşlar tamamen Bilgi İşlem İçişleri Bakanlığının kendi personelleridir” şeklinde konuştu.

“Yazılımız yerli değilse paçavra gibi kaldırın atın”

Yazılım yerli değilse paçavra gibi kaldırılıp atılması gerektiğine vurgulayan Vali Doğan özetle şunları söyledi:

“Yazılım biliyorsunuz çok önemli, yazılım eğer milli ve yerli olmazsa elinizdeki yazılımlar hiçbir şeye yaramıyor, paçavra gibi kaldırın atın. Çünkü birileri o yazılımlara girerek sizi her türlü yönlendirme yapabiliyorlar. O yüzden biz Bakanlık olarak da yapmış olduğum tüm yazılımları yerli ve milli yapmaya çalışıyoruz. Benim Bilgi İşlem Başkanlığım dönemimde de ciddi bir altyapı kurmuştum, özellikle bilişim uzmanları almıştım o çocuklar şimdi bu GAMER yazılımlarını da onlar yapıyorlar. Yine yaygın olarak kullanılan Muhtar Bilgi Sistemi var, o yazılımı da yine benim Bilgi İşlem Başkanlığım dönemimde yapmıştık. Türkiye artık bunları aştı. Çok şükür Türkiye’de bu milletin evlatları bunları çok rahat bir şekilde yapabilecek bilgi, birikime ve kapasiteye sahip. Bu bizim için sevindirici, bu GAMER’in yazılımı da bitmek üzere, Ankara’daki arkadaşlardan haber alıyorum. Yazılım bittiği taktirde bu sistem de devreye alınmış olacak. Bu memleketimiz için milletimiz için iyi hizmet yürütebilmemiz için gerekli olan yatırımlar, inşallah ilimize de hayırlı uğurlu olur diye düşünüyorum.”