Kars'ta hastaneye gidecek askerleri taşıyan midibüs ile polisleri taşıyan aracın çarpması sonucu 18 güvenlik görevlimiz yaralandı
Kars'ta hastaneye gidecek askerleri taşıyan sivil yolcu midibüsü ile bugün Kars'a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan polis aracı çarpıştı. Kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı.
Kışladan Harakani Devlet Hastanesi'ne muayene için gidecek askerleri taşıyan yolcu midibüsü, Havalimanı kavşağında saat 10.30 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım'ın güvenliği için görev alan polis aracı ile çarpıştı.
Kazada 16 asker ve 2 polis yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
(Habertürk)
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