Kars'ta hava ulaşımına rüzgar engeli
Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle AnadoluJet'in Ankara-Kars seferi iptal edildi.
- AA
Kentte, dün geceden itibaren etkili olan karla karışık yağmur ve şiddetli rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle Ankara'dan Kars'a yapılması planlanan AnadoluJet'in THY 7092 sayılı seferi yapılamadı.
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