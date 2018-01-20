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Kars'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 kişi hayatını kaybetti

Kars'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü.

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Kent merkezine bağlı Çerme köyüne tatil için gelip kendilerine ait evde dinlenen Rahim Özkesemen ve Sibel Özkesemen'nden bilgi alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köylülerin yardımıyla eve girdiğinde Özkesemen çiftini hareketsiz halde buldu.

Çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Özkesemen çiftinin cenazeleri, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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