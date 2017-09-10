Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars'ta korkunç kaza: 4 aylık bebek hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 aylık bebek öldü, 8 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ahmet Gezici idaresindeki 36 AF 002 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki kavşakta Mehmet Çelebi yönetimindeki 36 FP 125 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mehmet Çelebi'nin kullandığı otomobilde bulunan 4 aylık Arasta Çelebi araçtan fırlayarak yola savruldu. Sürücüler ile Fadile Çelebi, Arasta Çelebi, Asi Nehir Artuk, Perinaz Artuk ile Mehmet Gezici, Alihan Gezici ve Alican Korkmaz yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bebek Arasta Çelebi, kaldırıldığı hastanede müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Irma kasırgasından kaçanlar havaalanında uçak trafiği oluşturdu

Irma kasırgasından kaçanlar havaalanında uçak trafiği oluşturdu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA