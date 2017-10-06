Kars'ta patlamamış top mermisi bulundu

Çamyazı köyündeki meralık alanda top mermisi bulan köy sakinleri, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Top mermisi, incelemenin ardından savcının talimatıyla bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi.

Üzerinde yazı bulunmayan, 20 santimetre uzunluğunda ve 81 milimetre çapındaki top mermisinin, 1877-1878 yıllarında Rusya ile yapılan savaştan kaldığı değerlendiriliyor.