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Kars'ta PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapan 1 kişi gözaltına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen bir kişi yakalandı.

  • AA
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Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda F.Y, "bölücü terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.

Zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

 

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