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Kars'ta PKK'ya yönelik operasyonda, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzeme, sığınak ele geçirildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcıda kullanılan malzeme, sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • AA
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İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çemçe-Madur bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde sığınak, jelikan bidonlar içinde toprağa gömülü el yapımı patlayıcıda kullanılan akü, pil bloku ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

 

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