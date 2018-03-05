Kars'ta sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Kars'ta adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
Kars'ta Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG/PKK-DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen ve gözaltına alınan 13 kişinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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