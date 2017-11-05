Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kars’ta taziye çadırında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde taziye çadırında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgilere göre, Günindi köyünde aralarında husumet bulunan S.G. ile İ.K., bir köy sakininin vefatının ardından kurulan Taziye Çadırı’nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırılan tartışmanın ardından S.G. olay yerinden ayrıldı. Yakınlarını yanına alarak tekrar taziye evine gelen S.G., İ.K. ile yanındaki M.K.’ye silahla ateş etti. Silahla karşılık veren İ.K. olay yerinde hayatını kaybederken, M.K. ise ağır yaralandı.

Yaralı M.K. 112 acil servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahale burada yapılan M.K., daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. M.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teksas'ta kilisede katliam

Teksas'ta kilisede katliam

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA