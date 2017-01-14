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Kars'ta yaban ördekleri şehir merkezine geldi

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta hayat durma noktasına geldi. Geceleri eksi 25 dereceyi gören kentte Kars Çayı dondu. Çayın donmasından olumsuz etkilenen yüzlerce yeşil baş yaban ördeği kent merkezinde küçük bir alana sıkıştı.

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Kars’ta soğuk hava yaban ördeklerini de etkiledi. Kars Çayı’nın bir çok noktasında kışı geçiren yaban ördekleri, aşırı soğuklardan tamamen donan Kars Çayı’nda yiyecek sıkıntısı çekmeye başladı. Özellikle sessiz ve insanların olmadığı yerleri tercih eden yaban ördekleri, aç kalınca şehir merkezine akın etti.
 
Selahattin Filtekin Köprüsü ile Mesut Yılmaz Parkı’na sıkışan yaban ördekleri burada yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Akıntılı olduğu için yüzeyi donmayan bölgede yüzlerce yaban ördeği bulunuyor. Yaban ördekleri dar alanda kışın aşırı soğuğunda yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.
  
"Vatandaşların ilgi odağı oldular"
 
Soğuk havalarının yaban hayatını da olumsuz etkilediğini ifade eden eden vatandaşlar, "Kars’ta havaların soğuk gitmesi insan hayatını etkilediği gibi yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kars Çayı’nın tamamen donduğunu görüyoruz. Kars Çayı’nın tamamen donması nedeniyle yaban ördekleri Kars Çayı’nın şehir merkezindeki açık alanlara devamlı geliyorlar. Bunları rahatsız etmemek lazım. Bunlara yem vermemiz lazım. Bunlara sahip çıkmamız lazım" dedi.
  
"Selfie çekmeyi ihmal etmediler"
 
Öte yandan yüzlerce yeşil başlı yaban ördeğini bir arada gören vatandaşlar, ördeklerle selfie çekilmeyi ihmal etmedi. Ördekleri rahatsız etmeden bölgeye gelen vatandaşlar, bir süre ördekleri izledikten sonra selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.
 
Kars Merkez Selahattin Filtekin Köprüsü önünü mesken tutan yüzlerce yeşil başlı yaban ördeği burada hem soğuktan korunuyor, hem de su buz tutmadığı için yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

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