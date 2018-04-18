Kars’ta yola tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörle mücadele kapsamında Kağızman'ın Çemçe kırsalında operasyon düzenlendi. Bölgede yürütülen operasyonlar kapsamında; 2 farklı noktada toprağa gömülü basma düzenekli şekilde tuzaklanmış, içeriğinde amonyum nitrat, C4, mazot, TNT karışımı 10 kilo patlayıcı madde, 8 adet büyük pil, 1 metre kablo olan 2 adet EYP düzeneği ele geçirildi. Bölge de güvenlik önlemleri alan jandarma ele geçirilen 2 adet EYP düzeneği yerinde imha etti.